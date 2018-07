Scontro fra auto e motocicletta, ferito gravemente un turista 67enne

Scontro fra auto e motocicletta, nella serata di venerdì, in via Madonna sulla più grande delle isole Pelagie. Ad avere la peggio – rimanendo gravemente ferito – è stato l’uomo, un turista sessantasettenne residente in provincia di Latina, che era alla guida della motocicletta. Un “due ruote” che, per cause ancora in corso d’accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Lampedusa, ha sbattuto con una Fiat Panda guidata da un ventisettenne di Palermo. Illeso l’automobilista, mentre il sessantasettenne, a causa dell’impatto, è rimasto gravemente ferito. Da Lampedusa è stato trasferito, con l’elisoccorso del 118, all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove i medici – proprio a causa delle gravi ferite riportate – hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita