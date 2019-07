Centauro minorenne ferito dopo caduta, Comune condannato a risarcirlo con 15mila euro

Cade con lo scooter in via Stromboli, a Monserrato, e chiede i danni al Comune. Il tribunale di Agrigento, per quell'incidente avvenuto quasi dieci anni fa, il 21 luglio del 2010, condanna Palazzo dei Giganti a risarcirlo con 15.000 euro.

Gli uffici, acquisiti i pareri tecnici, hanno predisposto di impugnare la sentenza alla Corte di appello.