L'incidente di Realmonte: il 59enne empedoclino è in Rianimazione

Ha subito un delicato, quanto urgente, intervento chirurgico: i medici dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta gli hanno asportato la milza e tamponato l'emorragia. Dopo l'operazione, il motociclista empedoclino è stato trasferito all'unità di Rianimazione. I medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita. Il cinquantanovenne ha riportato infatti, oltre alla milza spappolata, un grave trauma toracico.

L'incidente si è verificato lungo la strada che collega la Scala dei Turchi con Realmonte. A sbattere, per cause ancora non chiare e sulle quali stanno indagando i carabinieri della stazione di Realmonte, sono state una Toyota Yaris e il Piaggio Beverly in sella al quale c'era il cinquantanovenne, A. S., di Porto Empedocle. Il ferito è stato trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta con l'elisoccorso del 118.