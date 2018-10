Giovane cade dal suo scooter e si fa male, l'ambulanza arriva dopo 40 minuti

Un giovane cade per terra con il ciclomotore e attende l’ambulanza per 40 minuti. “Io e altre persone abbiamo telefonato per chiedere un mezzo di soccorso, per un giovane che è caduto dal suo motorino. L’automedica è arrivata mezz’ora dopo l’incidente. Uno ad Agrigento può morire”. Sono queste le parole di rabbia di Salvatore e di altri cittadini. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, il malcapitato ha atteso l’ambulanza per troppo tempo. E’ rimasto per terra dolorante per circa 40minuti. Il mezzo di soccorso secondo le prime ricostruzioni pare arrivasse da Favara. Non è la prima volta che accade una situazione di questo genere, già a fine estate, ad essere soccorsa in ritardo sarebbe anche un’altra ragazza. I mezzi a disposizione sarebbero pochi. Non troppo tempo fa l’associazione Gise di Agrigento, svolgeva servizio in città per poi essere sospeso senza apparente motivo. “Quel ragazzo tremava – hanno detto alcuni agrigentini che hanno prestato i primi soccorsi al giovane caduto dal motorino -. Non riusciva a muoversi, siamo stati noi ad aiutarlo”.