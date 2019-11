L'incidente frontale sulla Palermo-Sciacca: la donna ferita è di Caltabellotta

E' di Caltabellotta la quarantottenne rimasta gravemente ferita - e ricoverata, in pericolo di vita, al Policlinico di Palermo - nell'incidente stradale, verificatosi mercoledì, lungo la statale Palermo-Sciacca all'altezza dello svincolo per San Cipirello.

La donna era a bordo di una Citroen che, nei pressi di Ponte Balletto, per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con una Mercedes guidata da un uomo di 56 anni, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico. Per lui solo ferite lievi.