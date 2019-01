L'incidente mortale sulla 189, la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta

Omicidio colposo e lesioni personali colpose. E’ per questi titoli di reato che la Procura della Repubblica di Agrigento ha già aperto – ma sembrerebbe che sia ancora a carico di ignoti – un fascicolo d’inchiesta sulla tragedia verificatasi nella mattinata di mercoledì, lungo la statale 189: la Agrigento-Palermo, all’altezza di Comitini. A scontrasi sono state una Peugeot 206 e una Mercedes bianca. L’uomo che era al volante della piccola utilitaria – Vito Mangiapane, 64 anni, residente a Cammarata dove era rientrato da tempo dopo aver vissuto in Germania – è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ferita, ma per fortuna non è in pericolo di vita, anche la moglie che era seduta al fianco del sessantaquattrenne. Inizialmente, i medici dell’ospedale di Agrigento avevano ipotizzato il trasferimento della donna in una struttura sanitaria meglio attrezzata. Nella serata di mercoledì, si ipotizzava il trasferimento verso uno degli ospedali di Palermo. Trasferimento che, però, non c’è stato. Ieri, la donna risultava essere ricoverata al reparto di Ortopedia del “San Giovanni di Dio”. Lo stesso ospedale dove, subito dopo il terribile scontro, sono stati portati – anche in questo caso nessuno è in pericolo di vita - anche i conducenti delle due Mercedes coinvolti nell’incidente stradale: G. Q., 55 anni, di Caltavuturo e M. A. M., 53 anni, di Agrigento.

Degli accertamenti, fatti su strada subito dopo il drammatico impatto, e delle ricostruzioni si sta occupando la polizia Stradale di Lercara Friddi, coordinata dal sostituto procuratore Elenia Manno che è il titolare del fascicolo d’inchiesta aperto.