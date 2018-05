La tragedia di S. Stefano, l'arcivescovo: "Una preghiera affinché la piccina si salvi"

“Presentiamo una preghiera al buon Dio, affinché la piccina si salvi. Non ci sono parole da pronunciare quando una mamma e un figlio muoiono. L’unica è il silenzio, il silenzio che diventa abbraccio per la bambina”. L’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, ieri sera, ha “affidato” la piccina alla misericordia di Dio.

Anche l’arcivescovo era fortemente scosso e commosso per la tragedia che si è verificata a Santo Stefano Quisquina. “Facciamo la volontà di Dio – ha detto don Franco – . L’affidiamo a Dio che le dia salute, che la salvi. L’unica cosa che resta in questi momenti è la preghiera, affidarsi alla misericordia di Dio”.

Il lutto cittadino, a Santo Stefano Quisquina, in occasione dei funerali di Maria Stella Traina e del figlio Angelo, è stato già deciso. Nel piccolo Comune montano dell’Agrigentino, si pensa però anche alla piccina – che è ricoverata, in gravi condizioni, all’ospedale dei Bambini di Palermo – e, pare, ci si stia organizzando per una veglia di preghiera. Niente è stato però ancora deciso. Tutti gli abitanti di Santo Stefano Quisquina erano, infatti, sotto choc, ancora increduli della tragedia verificatasi sulla “Corleonese Agrigentina”.

A Santo Stefano Quisquina, già ieri sera, si cominciava a parlare – ma era soltanto una ipotesi, dettata dal cuore, di una eventuale veglia di preghiera per la piccina gravemente ferita. “Il nostro arciprete ha già organizzato, per altre situazioni, delle veglie di preghiera” – ha detto il presidente del Consiglio Enzo Greco Lucchina - .