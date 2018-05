La tragedia di Santo Stefano, fiaccolata silenziosa e veglia di preghiera per la piccina

Una fiaccolata silenziosa che si concluderà con una veglia di preghiera. La piccola comunità di Santo Stefano Quisquina si stringe visceralmente accanto al dolore e alla disperazione delle famiglie dei concittadini che hanno subito, ieri mattina, la tragedia di contrada Contuberna. Ad organizzare in queste ore la fiaccolata silenziosa e la veglia di preghiera sono l'arciprete Antonino Massaro e don Nino Catanzaro.

"Considerata la tragedia che si è presentata alla famiglia Geraci-Traina, i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia sono stati rinviati a domenica 24 giugno - scrivono l'arciprete e il parroco - . Manifestiamo tutta la nostra solidarietà ai familiari, con la nostra vicinanza e la nostra preghiera".

I festeggiamenti in onore di Santa Rosalia erano previsti per la prima domenica di giugno, quindi fra pochissimi giorni. Adesso, dunque, la comunità ecclesiale e il comitato Pro festeggiamenti Santa Rosalia di Santo Stefano Quisquina hanno deciso di farli slittare a fine mese. Domani sera, a partire dalle 21, la fiaccolata che inizierà davanti la chiesa del Carmine e si concluderà in chiesa Madre con la veglia di preghiera. Tutti gli abitanti di Santo Stefano Quisquina pregheranno e affideranno la piccina - l'unica sopravvissuta della tragedia - "a Dio che le dia salute, che la salvi" - così come ha detto il cardinale Francesco Montenegro - . Perché "l’unica cosa che resta in questi momenti - ha aggiunto, commosso, don Franco - è la preghiera, affidarsi alla misericordia di Dio”.