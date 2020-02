L'incidente mortale di San Leone, il gip: "Automobilista ha assunto cocaina e aveva tasso alcolico 5 volte superiore al limite"

Il gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per Maurizio Modica, 49 anni, l'automobilista indagato per omicidio stradale in seguito alla morte dell'amico Giuseppe Terrosi, 32 anni, che si trovava nel sedile posteriore della Peugeot 207 guidata dall'indagato.

L'autovettura, nella quale c'erano altre due persone, rimaste leggermente ferite come Modica, è andata a sbattere contro un muro di cinta e un palo dell'illuminazione di via Teatro Tenda, fra il viale Cavaleri e il Villaggio Mosè. L'automobilista, assistito dall'avvocato Teresa Alba Raguccia, durante l'interrogatorio di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il tasso alcolico dell'uomo è risultato essere cinque volte superiore al limite consentito dalla legge. Gli esami, inoltre, hanno consentito di accertare che aveva assunto cocaina prima di mettersi al volante "con una velocità - sottolinea il giudice - assolutamente sostenuta, tenendo un comportamento spregiudicato".

Ieri pomeriggio, intanto, si è svolta l'autopsia sul corpo del trentaduenne. I familiari hanno nominato come difensore di fiducia l'avvocato Daniela Posante. Il pubblico ministero Sara Varazi ha incaricato il medico legale Sergio Cinque di accertare eventuali "concause che hanno provocato la morte". L'ingegnere Rino Torrisi, invece, si occuperà della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che presenta alcune stranezze anche perchè, nel tratto dove proveniva l'auto, ci sono i dissuasori che obbligano le auto a fermarsi prima di arrivare alla curva.