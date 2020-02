L'incidente mortale di Ravanusa, veglie di preghiera per Federica

Veglie di preghiera a Canicattì - l'ultima organizzata al Santuario della Madonna della Rocca - per chiedere che Federica possa tornare a stare bene. L'intera città è in apprensione per le condizioni cliniche della ventinovenne che rimase ferita, gravemente ferita, a causa dell'incidente stradale che, alle porte di Ravanusa, uccise l'ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Lorenzo Miceli.

La ragazza si trova ricoverata in Rianimazione all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e dove viene tenuta in coma farmacologico.