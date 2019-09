La tragica morte di Angelo Macaluso, Racalmuto proclama il lutto cittadino

Il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, assieme a tutta l'amministrazione comunale e al Consiglio, hanno proclamato il lutto cittadino. E lo hanno fatto esprimendo "cordoglio e solidarietà alla famiglia per la tragica perdita di Angelo Macaluso, giovane amato, stimato e apprezzato da tutti".

"Interpretando il dolore e lo sconcerto per questo drammatico avvenimento che ha lasciato tutti attoniti - scrive il sindaco Vincenzo Maniglia - proclamo il lutto cittadino in concomitanza con i funerali quale segno tangibile di vicinanza dell'intera comunità". Martedì, giorno dell'addio al ventiquattreenne racalmutese, le bandiere verranno esposte a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici e, durante i funerali che si svolgeranno in chiesa Madre, le attività commerciali abbasseranno le saracinesche.