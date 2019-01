Incidente sul lavoro all'Asi, l'Ugl: "E' una grave perdita per tutta la società"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Quando un lavoratore muore sul lavoro, oltre che per la famiglia, è una perdita grave per tutta la società civile e per noi sindacati perché vuol dire che abbiamo fallito nel nostro ruolo di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Bisogna rinnovare l’impegno di vegliare quotidianamente sulle condizioni di lavoro di tutti gli operatori del settore per raggiungere il più alto livello di sicurezza possibile in azienda. Ogni persona che lavora onestamente per il suo futuro e per quello della propria famiglia ha il sacrosanto diritto di tornare a casa a fine giornata per abbracciare nuovamente i propri cari.

U.G.L.

Unione Territoriale di Agrigento

Il Segretario Generale

Eugenio Bartoccelli