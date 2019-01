Incidente sul lavoro, Cisl: "Un'altra morte che si poteva evitare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Inizia male il nuovo anno, il 2019 ci presenta subito il conto, un incidente mortale sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Agrigento.

Una simile tragedia ci riempie di dolore, è assurdo perdere la vita in questo modo, un giovane padre, marito, un lavoratore che prestava la propria opera per assicurare il minimo e indispensabile alla propria famiglia.

Si ripropone con tutta la sua violenza il tema della sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, non si può e non si deve morire per lavoro, il costo della vita umana per un lavoro è un prezzo troppo alto da pagare, un’altra morte che si poteva certamente evitare, un’altra sconfitta per tutti, istituzioni, datori di lavoro, sindacati.

Esprimiamo la nostra vicinanza e il cordoglio alla famiglia di Massimo Aliseo.

Maurizio Saia

Segretario Cisl