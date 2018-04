Cade mentre lavora a un traliccio di telefonia, muore operaio 25enne

Un operaio di 25 anni, Giuseppe Todaro, originario di Bagheria, è morto mentre lavorava alla manutenzione di un traliccio per la telefonia mobile. L'incidente è avvenuto in contrada Graci-Fondachello, a Castrofilippo, mentre lavorava insieme ad alcuni colleghi per conto dell'impresa "St sistem srl".

L'uomo avrebbe perso l'equilibrio durante le operazioni di aggancio alle funi ed è precipitato da un'altezza di circa trenta metri. Sul posto stanno operando i carabinieri del Norm della compagnia di Canicattì e quelli della stazione di Castrofilippo che hanno avviato le indagini per accertare, in particolare, se sono stati rispettati i sistemi di sicurezza. La salma è stata portata all'ospedale San Giovanni di Dio.

Il sindaco Calogero Sferrazza ha espresso cordoglio per l'accaduto esprimendo, a nome dell'amministrazione, "sgomento e incredulità".