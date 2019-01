L'incidente sul lavoro all'Asi, due indagati per omicidio colposo

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati – per l’ipotesi di reato di omicidio colposo – dopo l’incidente sul lavoro, verificatosi lo scorso 2 gennaio, all’interno della “Medical gas criogenici srl”: impresa che si trova nella zona industriale a cavallo fra Agrigento, Aragona e Favara. A perdere la vita, dopo l’esplosione della bombola di ossigeno che stava maneggiando, è stato il ventottenne Massimo Aliseo, sposato e padre di due bambine piccole, originario di Canicattì ma residente ad Agrigento.

Nel primo pomeriggio di oggi, all’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, su disposizione della Procura della Repubblica, il medico legale incaricato effettuerà l’autopsia. L’iscrizione di due persone, riconducibili all’impresa, nel registro degli indagati è un atto dovuto per dare la possibilità di partecipare all’irripetibile esame autoptico.

Non è chiaro – non lo è stato nei primi momenti, né lo è diventato con il passare dei giorni, – perché quella bombola di ossigeno, che il ventottenne Massimo Aliseo stava maneggiando, sia esplosa. Oggi, per cercare di mettere dei punti fermi nell’inchiesta, sarà il giorno dell’autopsia.