L'incidente del Giro d'Italia, dopo un mese di agonia è morto il motociclista 48enne

E' spirato questa mattina - dopo quasi un mese d'agonia - Leonardo D'Amico, il quarantottenne di Sambuca di Sicilia che era stato investito la mattina del 9 maggio scorso all'altezza dei bivi di contrada Maddalusa: lungo la statale 640, allora percorso della quinta tappa del “Giro d’Italia”.

Le condizioni dell'uomo sono apparse gravissime, disperate, fin dai primissimi momenti. Allora venne portato, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici in queste settimane - tenendolo in coma farmacologico - hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

Il quadro clinico, seppur nella sua gravità, sembrava essersi stabilizzato. Poi, all'alba di oggi, il quarantottenne si è aggravato e stamani, all'unità operativa di Rianimazione, si è però, purtroppo, consumata la tragedia: il quarantottenne è spirato.

Poche ore dopo il terribile incidente, la polizia Stradale - coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale - ha arrestato e posto ai domiciliari - per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficialed e lesioni personali colpose - Gaetano Agozzino, 70 anni. L'anziano ha ammesso le sue responsabilità ed ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Salvatore Maurizio Buggea che, nei giorni scorsi, ha chiesto la revoca dei domiciliari.

Le indagini sono state coordinate, fin dai primissimi momenti successivi al terribile incidente stradale, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pm Paola Vetro.