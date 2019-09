"Si ribalta con l'autocarro a causa di un tronco d'albero sulla carreggiata e finisce in ospedale", Comune citato in giudizio

Camionista si ribalta col suo autocarro a causa della presenza di un tronco d'albero sulla carreggiata, si ferisce e chiede i danni al Comune di Agrigento. L'udienza, davanti al giudice di pace, è stata fissata per martedì e gli uffici di Palazzo dei Giganti, che hanno dato incarico per la rappresentanza legale all'avvocato Agata Vecchio, ritengono che la richiesta sia infondata e sono pronti a dare battaglia.

G.C., lo scorso 17 giugno, ha fatto notificare l'atto di citazione al Comune per l'incidente, avvenuto sul viale Emporium, alle porte di San Leone, il giorno di Capodanno del 2018. L'uomo, alla guida del suo autocarro, avrebbe urtato su un tronco d'albero presente sulla carreggiata ribaltandosi. In seguito a quell'incidente avrebbe riportato gravi danni fisici, oltre che materiali, dovuti al danneggiamento del mezzo, e sarebbe stato costretto ad affrontare spese mediche quantificate in circa 600 euro.