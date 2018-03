L'incidente di Menfi, il 19enne rimasto ferito è in condizioni "critiche"

E' ricoverato al reparto di Neurorianimazione, all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo, e le sue condizioni cliniche vengono - dai medici - ritenute "critiche". Il diciannovenne, P. B., - che mercoledì scorso è rimasto coinvolto in un brutto incidente lungo la strada provinciale 41 che collega Menfi con la Fondovalle per Palermo - ha riportato un edema cerebrale, contusioni polmonari, frattura maxillo facciale e frattura al femore. La prognosi resta, dunque, riservata.

Il giovane era alla guida di una Peugeot che - per cause ancora non chiare e sulle quali stanno lavorando i carabinieri - si è scontrata contro un camion. Il diciannovenne è stato portato a "Villa Sofia" con un elisoccorso del 118.