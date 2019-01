L'incidente sulla Agrigento-Palermo, la donna ferita verrà trasferita

Per uno dei feriti - la moglie della vittima dell'incidente stradale - i medici dell'ospedale "San Giovanni di Dio", ieri sera, stavano valutando un possibile trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata: è negli ospedali di Palermo che venivano cercati posti. La donna non dovrebbe però essere in pericolo di vita. Così come non lo sono i conducenti delle due Mercedes coinvolti nell’incidente stradale: G. Q., 55 anni, di Caltavuturo e M. A. M., 53 anni, di Agrigento. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale "San Giovanni di Dio".

In compagnia della moglie, stavano andando ad Agrigento a far visita ad alcuni parenti. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri alla polizia Stradale di Lercara Friddi, che s’è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica, - se abbia o meno tentato la manovra di svolta verso la stazione di servizio. La Peugeot 206 che Vito Mangiapane, 64 anni, di Cammarata, stava guidando s’è, all’improvviso, scontrata con una Mercedes bianca che viaggiava verso il capoluogo siciliano. Terribile l’incidente stradale che si è verificato.