Inchiesta "Sepultura", dissequestrati i beni di Pasquale Di Silvestro

Sono stati dissequestrati i beni di Pasquale Di Silvestro, 66enne direttore tecnico della discarica di contrada Principe a Camastra. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, a disporlo è stato il tribunale di Palermo che avrebbe accolto l’appello presentato dai legali Baio e Scarlata. Il tutto rientra in merito all’indagine “Sepultura” portata avanti dalla Dda di Palermo.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche dei magistrati per un presunto traffico di sostanza che non sarebbero mai dovute arrivare a Camastra, ma che invece avrebbero portato benefici economici ai gestori di discarica e imprese. Nella lista sarebbero finiti dei big come l’imprenditore Marco Venturi, ma anche l’ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione.