Inchiesta "Opuntia", i fratelli Alesi pronti a chiedere il rito abbreviato

Manca un giorno all’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sette menfitani coinvolti nell’inchiesta di mafia “Opuntia”. Secondo quanto fatto sapere dal Giornale di Sicilia, sono diverse le richieste di rito abbreviato, tra queste anche quelle dei fratelli Alesi. Giuseppe e Cosimo di 48 e 53 anni, rimessi in libertà poco dopo la seconda ordinanza, avanzeranno tramite i propri legali la richiesta di abbreviato. I due sono difesi dall’avvocato La Placa. Valutano la richiesta di abbreviato anche Pellegrino Scirica, medico di 63anni scarcerato mesi fa dal tribunale della Libertà e Matteo Mistretta 32enne di Menfi. La Dda chiede il rinvio a giudizio per Domenico Friscia 55enne di Sciacca e per Tommaso Gulotta 53anni di Menfi. Richiesta di rinvio a giudizio anche per il collaboratore di giustizia Vito Bucceri, di 46 anni