Inchiesta Montante, spunta Cuffaro: "Mai ricevuti soldi, su di me solo falsità"

Salta fuori il nome dell’ex governatore di Sicilia, Totò Cuffaro, nell’inchiesta che ha portato all'arresto di Antonello Montante. Cuffaro, risponde e smentisce categoricamente ogni legame con l’esponente di Confindustria nissena.

"Leggo delle farneticanti cose che dice il dottore in Economia e Commercio Michele Trobia nelle intercettazioni che riguardano la vicenda Montante - afferma Cuffaro - . Sarei molto curioso di sapere in quale periodo mi avrebbe elargito questa ingente mole di denaro e dove mi sarebbe stata consegnata".

L'ex governatore smentisce le presunte richieste di finanziamento che emergerebbero nelle intercettazioni depositate nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Caltanissetta. "So bene - continua Cuffaro - che la millanteria e la falsità di una persona possono raggiungere livelli inauditi. Tengo a precisare che il signor Michele Trobia - il quale sostiene di essere entrato in compagnia di Montante durante la Giunta di Governo da me presieduta - non mi ha mai pagato neanche un caffè. Sono peraltro sicuro - chiosa Cuffaro - che lo stesso Montante non potrà che smentire questa vicenda oltremodo ridicola e infamante. Mi chiedo inoltre per quale motivo Montante avrebbe dovuto darmi delle borse di soldi. Durante il mio governo non ho mai ricevuto da parte di Montante alcuna richiesta. In ogni caso oggi stesso sporgerò querela nei confronti del dottor Michele Trobia a meno che non voglia rettificare immediatamente le sue millanterie e falsità".

Nelle intercettazioni agli atti dell'inchiesta, Giovanni Tobia, presidente del Tennis club di Caltanissetta, racconta di avere ricevuto buste piene di soldi con un ammontare di 800 milioni e di averle consegnate allo stesso Cuffaro.