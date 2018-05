Inchiesta Montante, Catanzaro si autosospende: non è più il presidente di Sicindustria

Giuseppe Catanzaro si autosospende dalla carica di presidente di Sicindustria. A comunicarlo è stata una nota di Confindustria Sicilia, la decisione di Catanzaro è scaturita dopo le indagini della Procura di Caltanissetta su Antonello Montante. Indagini, che avevano coinvolto anche lo stesso Catanzaro.

“A seguito dell’avviso di garanzia ricevuto e in attesa di un chiarimento che riguarda la mia persona – spiega Catanzaro – ho, con decorrenza dalla data odierna, comunicato ai preposti organi dell’associazione la mia autosospensione dalla carica di presidente di Sicindustria. Come ho già detto il mio obiettivo è adesso quello di fornire agli inquirenti ogni elemento utile per agevolare la ricostruzione della verità storica e assicurare, al contempo, serenità alle oltre 1.500 imprese e agli oltre 80 mila dipendenti che Confindustria rappresenta in Sicilia. Ringrazio - aggiunge Giuseppe Catanzaro - il presidente Vincenzo Boccia per il sostegno e la fiducia che non ha mai fatto mancare alla Sicilia e tutti i colleghi per il lavoro svolto fin qui, nella certa convinzione che potremo riprendere l’impegno che abbiamo dispiegato in questi mesi per sostenere le nostre imprese associate”.

I pm di Caltanissetta, che indagano sulla presunta rete di spionaggio che avrebbe coinvolto anche uomini delle forze dell'ordine e delle istituzioni, li hanno avvisati dell'inchiesta a loro carico.

È lo stesso Catanzaro non troppi giorni fa ad avere confermato l'indiscrezione: “Ho ricevuto un avviso a comparire quale persona sottoposta a indagini per reati che attengono ai rapporti con la politica, di cui solo oggi vengo a conoscenza. Andrò e fornirò ogni elemento utile al fine di agevolare la ricostruzione della verità storica".