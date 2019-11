La maxi inchiesta sugli abusi al Consorzio Asi approda ancora in aula: sotto accusa due dirigenti

Riparte, a distanza di quasi quattro anni dalla conclusione (con una raffica di assoluzioni e sentenze di non doversi procedere), il processo per due imputati della maxi inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione dell’ex consorzio Asi. Si tratta di Antonino Casesa, 61 anni, ex dirigente generale dell’ente che, negli anni successivi venne soppresso e Francesca Marcenò, 60 anni, ex componente del comitato direttivo.

L’accusa è di abuso di abuso di ufficio e peculato. Ieri mattina, davanti al giudice Alessandra Vella, si doveva definire l’udienza preliminare che, invece, è saltata per un problema di salute di Casesa. Si torna in aula, quindi, il 26 febbraio.

Un’ipotesi di abuso di ufficio viene contestata a Casesa perché, insieme agli altri componenti del consiglio direttivo, avrebbe disposto per se stesso e per tutti i suoi colleghi, un aumento del compenso ritenuto illegittimo sotto vari aspetti. Innanzitutto perché l’organismo agiva in regime di proroga e, secondo la Procura, non avrebbe avuto i poteri per farlo e poi perché, in quel momento, fino al gennaio del 2012, non erano stati ancora adottati gli strumenti contabili che avrebbero consentito una scelta del genere.