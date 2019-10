L'inchiesta sul carcere Petrusa, l'Oidu: "Intervenga il ministero e il Dap"

"Era ora che la Procura di Agrigento intervenisse. La sospensione del commissario e del direttore sarebbe il primo passo da fare per portare avanti le indagini con serenità. Spero che il ministro e il capo del Dap intervengano presto". Lo scrive Antonino Nicosia, direttore dell'Osservatorio internazionale dei diritti umani (Oidu).

"Dopo la visita ispettiva del 22 dicembre 2018, fu presenta - il 7 marzo 2019 - un'interrogazione al ministro sulle condizioni dell’istituto penitenziario di Agrigento e a giugno - ricostruisce Nicosia - il ministro rispose con estrema superficialità: '...occorre evidenziare che, allo stato, presso la casa circondariale di Agrigento non si registra alcuna criticità, in quanto, su un contingente organico di 4 unità, risultano effettivamente in servizio 5 funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di cui 2 effettivi e 3 distaccati in entrata. È stato altresì indetto interpello a integrazione per un'unità nel suddetto ruolo. Da ultimo, l'amministrazione penitenziaria ha assegnato fondi per avvalersi del consulente psicologico ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario per 63 ore mensili per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento dei condannati'. Per il ministro della Giustizia al Petrusa di Agrigento tutto va bene... - prosegue Nicosia - . La situazione è allarmante e Musumeci sembra 'costretto' a mantenere il prof Fiandaca, Garante dei diritti dei detenuti in Sicilia. Due anni fa ho chiesto al prof di dimettersi perché non aveva visitato gli istituti, oggi la prego di dimettersi perché le problematiche penitenziarie sfociano in tragedie umane incommensurabili".