La banda che sfruttava i braccianti finisce dal gup: imputati verso il giudizio abbreviato

La difesa degli imputati anticipa la volontà di chiedere riti alternativi, in particolare l'abbreviato. Il giudice concede il rinvio al 5 giugno per consentire di formalizzare la scelta del rito. La banda che avrebbe sfruttato i braccianti agricoli per 3 euro all’ora, provocando in un caso anche l’aborto di una donna costretta a lavorare in condizioni disumane e senza fermarsi, finisce davanti al giudice per l’udienza preliminare. Ieri mattina c'è stato il primo passaggio in aula, davanti al gup di Palermo Rosario Di Gioia.

Il processo a carico di nove imputati si celebrerà - almeno per quanto riguarda lo stralcio abbreviato - al tribunale di Palermo.

La richiesta di rinvio a giudizio, infatti, dopo un braccio di ferro con i colleghi agrigentini che hanno coordinato l’inchiesta, è stata firmata dai pubblici ministeri della Procura di Palermo, Ilaria Di Somma e Calogero Ferrara. L’indagine, svolta sul campo dai carabinieri, avrebbe accertato l’esistenza di una vera e propria organizzazione per delinquere dedita allo sfruttamento dei braccianti agricoli nelle campagne.