Divampa un incendio alla "F. C. Legno", pompieri al lavoro per circoscrivere le fiamme

Un incendio si è sviluppato all'interno di uno dei capannoni della "F. C. Legno", che si occupa della produzione di cofani funebri, nella zona industriale di Agrigento. Sul posto, sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Pompieri che, a quanto pare, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Nella zona Asi - che è a cavallo dei territori fra Agrigento, Aragona e Favara - si sono precipitate anche le pattuglie della sezione "Volanti" della Questura e i poliziotti della Squadra Mobile.

Non ci sono certezze sull'origine dell'incendio. Servirà del tempo, naturalmente, per fare chiarezza. Pare però che, nell'esatto momento in cui sono divampate le fiamme, all'interno di quella porzione di capannone c'erano dei dipendenti al lavoro. Un dettaglio questo che lascerebbe ipotizzare una causa accidentale. Le fiamme, pare inoltre, che siano divampate dalla cabina di verniciatura.

Determinante l'intervento dei vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri hanno, di fatto, evitato il propagarsi delle fiamme in dei locali dove i materiali custoditi - legna e vernici - sono altamente infiammabili. Il danno economico per l'impresa, anche se ancora non quantificato, sarebbe veramente grosso.