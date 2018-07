Devastati ettari e ettari di macchia Mediterranea, in azione 2 canadair

Pompieri, Forestale e canadair sono intervenuti fra Villaseta e il viadotto Morandi dove un incendio ha incenerito alcuni ettari di vegetazione. Presenti anche i carabinieri.

Sono andati in fumo ettari ed ettari di macchia Mediterranea. Per circoscrivere il vasto fronte incandescente, evitando che s’avvicinasse a qualche abitazione, oltre alle squadre della Forestale e ai vigili del fuoco, sono dovuti intervenire due canadair. Solo dopo innumerevoli lanci d’acqua, l’emergenza è rientrata e il vasto fronte è stato circoscritto prima e spento immediatamente dopo. I carabinieri – presenti sul posto – hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulla natura della scintilla iniziale.