Incendio in una villa di Mazara del Vallo, muoiono padre e figlio di Naro

Sono originarie di Naro le due persone rimaste vittima di un incendio scoppiato nella notte a Mazara del Vallo. Si tratta di due uomini, un padre ed un figlio. A causa del rogo divampato all'interno di una villetta hanno perso la vita Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio di 52 anni. A stringersi attorno al dolore della famiglia è anche il sindaco, Mari Grazia Brandara. "Un abbraccio affettuoso alla moglie Elvira da parte mia e di tutta la città di Naro".

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di via Napoli in contrada Bocca a Mazara del Vallo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Trapani, che dopo avere domato l’incendio nella villa hanno trovato i corpi dei due naresi. La moglie di Vincenzo e madre di Livio è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito causato dalla pompa di calore.