Le fiamme divorano le erbacce del viale Alberato, è iniziata la stagione degli incendi

La stagione degli incendi sterpaglie è già iniziata. Da qualche giorno, a dire il vero. Ieri, le fiamme hanno aggredito e divorato erbacce e non soltanto che erano cresciute rigogliose in alcuni appezzamenti di terreno che si trovano nei pressi di via Giuseppe La Loggia (il viale Alberato ndr) e dunque nelle vicinanze della rotonda Giunone. Ad evitare danni ci hanno pensato i vigili del fuoco rimasti, sul posto, al lavoro per circa due ore.

Ma sono state decine, da ogni parte della provincia, gli interventi dei pompieri che hanno sempre cercato di avere la meglio sulle alte fiamme che divoravano sterpi ed erbacce.