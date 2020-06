Incendio nel boschetto della via Papa Luciani, in volo due canadair

Paura in pieno centro cittadino. Le fiamme stanno divorando il boschetto nei pressi della via Papa Luciani, ad Agrigento. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, la Forestale e la Protezione civile. In volo, per spegnere le fiamme, anche due canadair che hanno lavorato fino alle 20,30 circa effettuando diversi lancii Il vasto incendio sta impensierendo anche i residenti della zona.

In via del tutto precauzionale è stata chiusa la strada provinciale 80, ovvero la strada che da Favara conduce alla via Papa Luciani. Il forte vento sta rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco e del corpo forestale di Agrigento.

L'aggiornamento delle 20 e 15

I canadair hanno lavorato per tutto quanto il pomeriggio. L'idea di sgomberare alcune abitazione era stata, in un primo momento, presa in considerazione. Poi, con il passare delle ore, fortunatamente nulla di questo è accaduto. A complicare le operazioni di spegnimento è stato il forte vento che ha spinto il rogo fino a fargli raggiungere la vetta della Rupe Atenea, passando appunto sul versante Sud del costone dove ci sono le case.

Le operazioni sono andate avanti fino a notte inoltrata con le squadre da terra che hanno spento diversi focolai e si sono occupati delle operazioni di bonifica.