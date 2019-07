Tre incendi di auto in meno di 7 ore, è stata una notte di fuoco

Tre incendi di auto - fra Agrigento, Grotte e San Giovanni Gemini – in meno di 7 ore. E’ accaduto a partire dalla tarda serata di sabato e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì hanno fatto avanti e indietro da dove venivano segnalati gli allarmi. Soltanto in un caso, a San Giovanni Gemini, sono intervenuti anche i carabinieri e dunque s’è potuto capire che, in via Costantinopoli, all’una circa, si sono sviluppate le fiamme su un’utilitaria per un guasto elettrico. A cercare di salvare il salvabile – ed effettivamente c’è riuscito perché la macchina è rimasta integra – è stato il proprietario che, di fatto, è riuscito a domare da solo il principio di incendio.

Fuoco su un’autovettura anche, in contrada Racalmare, a Grotte: erano le 21,30 quando i pompieri del distaccamento di Canicattì accorrevano. E poi, poco prima dell’alba, ossia alle 4,20 circa, i vigili del fuoco – idranti alla mano – hanno domato l’incendio che si era sviluppato su un’autovettura posteggiata in via Cavaleri Magazzeni. Oltre ai pompieri, sia in via Cavaleri Magazzeni che a Grotte, ieri, non risultavano essere intervenute le forze dell’ordine.