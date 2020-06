Panico e paura al Villaggio Mosè, fiamme lambiscono le abitazioni: ecco le immagini

Paura al Villaggio per un incendio di sterpaglie che ha lambito alcune abitazioni, paura nella via Lucrezio ma anche in altre traverse limitrofe.

Fiamme e fumo dalla lavatrice: paura in un'abitazione, accorrono i pompieri

„ Fiamme e fumo dalla lavatrice: paura in un'abitazione, accorrono i pompieri “



Non è la prima volta che in zona, le fiamme partite dai terreni incolti, rischiano di propagarsi anche nella parte residenziale causando il panico fra gli abitanti. Sul posto, lavorano i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento.