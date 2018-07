Fiamme distruggono un rifugio, salvati una decina di cani: è corsa alla solidarietà

E’ stato distrutto dalle fiamme un rifugio per cani nella nella zona del Villaggio Mosè, a pochi passi dalla via Capitano. Secondo quanto hanno denunciato dei volontari, sul posto hanno agito i vigili del fuoco. I cani che vi erano all’interno sono stati tutti salvati. A bruciare è stato il magazzino dove all’interno vi era del cibo per cani e delle medicine per il pronto intervento. Bruciati anche i recinti, il rifugio non esiste più. Per questo i veterinari ed i volontari hanno lanciato un accorato appello: “Aiutateci, è un appello alla solidarietà”.