Discarica a cielo aperto, Legambiente: "Dopo la denuncia arriva l'incendio"

Eternit, degrado e altro ancora: tutto collocato nei pressi dell’Istituto Ccomprensivo “Falcone Borsellino”. Legambiente, tramite esposto, ha segnalato la gravissima situazione. Punti di accumulo, ma anche sversamento a cielo aperto di liquami fognari.

"Ebbene, ieri pomeriggio, a distanza di poco più di 24 ore dalla nostra denuncia - fa sapere il direttivo di Legambiente - qualche criminale ha provveduto ad appiccare il fuoco a detti accumuli di rifiuti. Dal rogo, in pochi minuti, si è sprigionata una densa nuvola di fumo che ha reso l’aria irrespirabile e per conseguenza ancora più gravi le condizioni igienico-sanitarie di questa zona. Il sospetto che chi ha incendiato questi rifiuti volesse cancellare delle prove è fortissimo ed appare tutt'altro che infondato, ma in ogni caso questo episodio accresce l'urgenza degli interventi a rimedio da noi richiesti all'amministrazione retta dal sindaco Anna Alba ed a Girgenti Acque. Nei prossimi giorni renderemo edotta di questa preoccupante situazione anche la Procura presso il Tribunale di Agrigento perché è chiaro che qui siamo al contempo di fronte certamente a crimini perpetrati contro l’ambiente ma, a nostro modo di vedere, anche a precise responsabilità di carattere amministrativo o, per meglio dire, a delle corresponsabilità che non possono e non devono continuare a protrarsi a tutto discapito dei cittadini che risiedono o comunque, per motivi di studio o di lavoro, trascorrono buona parte della loro giornata in quel quartiere, primi fra tutti i bambini ed i ragazzi che frequentano la suddetta scuola".