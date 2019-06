Brucia l'autocarro di un bracciante, rogo appiccato ad arte?

Fiamme e fumo, stanotte, in contrada Ciavolaro a Ribera. A bruciare è stato l'autocarro di proprietà di un bracciante agricolo del posto. Le fiamme hanno riguardato, in maniera particolare, la cabina del mezzo pesante. Sul posto, una volta acquisito l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri della locale tenenza.

I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato di avere la meglio sulle fiamme e di salvare il salvabile. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno già sentito il proprietario dell'autocarro: il bracciante agricolo sessantaduenne. Non è chiaro cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale e nessuna ipotesi, almeno fino a questo momento, è stata ancora scartata.

L'incendio ha provocato danni per oltre mille euro. I carabinieri hanno, appunto, avviato le indagini per cercare di fare chiarezza su cosa è accaduto in contrada Ciavolaro.