"Quattro poliziotti hanno salvato i nostri figli ed evitato una tragedia": genitori scrivono in Questura

"Vogliamo ringraziare il sovrintendente Salvatore Tornese, l'assistente capo Lorenzo Pace, l'assistente Valerio Tornabene e l'assistente capo Giuseppe Giannì perchè, se non fosse stato per loro, l'incendio poteva trasformarsi in una vera tragedia". Usa queste parole la famiglia Filippazzo – Consentino, in una lettera indirizzata alla Prefettura, alla Questura e al commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle, per esprimere il loro sentito "grazie". I quattro poliziotti sono infatti riusciti, martedì sera, a salvare i tre figli della coppia.

In contrada Pero, a Porto Empedocle, è divampato un incendio che ha incenerito complessivamente 40 ettari di macchia Mediterranea. Le fiamme hanno lambito le villette e, in un caso, sono anche riuscite ad arrivare all'interno di un'abitazione dove c'erano appunto i tre figli della famiglia Filippazzo-Cosentino. "Questi quattro poliziotti, pur essendo in divisa non hanno esitato a lanciarsi in piscina per raccogliere l'acqua per spegnere le fiamme e a tagliare i tubi del gas per evitare che esplodesse tutto - ha scritto la famiglia nella lettera di ringraziamento - . Di questo, saremo sempre grati alla polizia, ai nostri vicini e in particolare a questi quattro agenti. Senza di loro, oggi, non avremmo potuto essere qui a scrivere questa lettera sentita di ringraziamento. I quattro poliziotti hanno agito - ha fatto rilevare la famiglia di Porto Empedocle - con sprezzo del pericolo e non curandosi dei rischi che correvano, hanno salvato la vita alla nostra famiglia e messo in sicurezza la nostra abitazione".

Per riuscire ad avere la meglio sul vasto fronte incandescente è dovuto intervenire, da Catania, anche un canadair, oltre alla Forestale e ai vigili del fuoco che hanno lavorato via terra.