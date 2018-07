Incendio nell'Agrigentino, nuovo intervento di un elicottero dell'Aeronautica

Un elicottero dell'Aeronautica militare nuovamente in azione per domare un incendio nell'Agrigentino. Nel tardo pomeriggio di ieriun elicottero HH-139A dell'82esimo Centro Csar (Combat Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un incendio nelle zone di Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.

L'equipaggio, decollato su ordine del Coa (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara) in coordinamento con il Soup (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Sicilia, dopo aver prelevato dal lago Arancio acqua per lo spegnimento con l'apposita benna, si è diretto nella zona in fiamme. Dopo 4 sganci ed il rilascio di circa 3000 litri di acqua, l'equipaggio dell'Aeronautica Militare è riuscito a domare l'incendio.

Un primo intervento dell'Aeronautica Militare nell'ambito di questo dispositivo si era svolto martedì 3 luglio, nel territorio di Lucca Sicula.