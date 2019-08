Scoppia l'incendio in una mansarda, anziano riesce a mettersi in salvo appena in tempo

S'è temuto il peggio, questo pomeriggio, in via Leonardo Cacioppo: in pieno centro a Menfi. Un incendio, dalla matrice quasi certamente accidentale, ha distrutto la mansarda al terzo piano di uno stabile. Pare che, nell'esatto momento in cui è divampato l'incendio, fosse in casa un anziano: un pensionato che, però, per fortuna, è riuscito ad allontanarsi in tempo. Sul posto, per ore ed ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che, anche grazie ad un'autoscala, sono riusciti ad arrivare fino al terzo piano, a spegnere prima l'incendio e poi a mettere tutto in sicurezza.

In via Leonardo Cacioppo anche i carabinieri della stazione cittadina. Non vi sarebbero dubbi, non per i pompieri e per i carabinieri. Le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito.