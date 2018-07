Incendio nell'Agrigentino, per la prima volta interviene un elicottero dell'Aeronautica

Un elicottero dell'Aeronautica militare, per la prima volta, è intervenuto per spegnere un incendio, scoppiato nell'Agrigentino.

Nel tardo pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139A dell'82esimo Centro Csar (Combat Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) è partito dalla base di Trapani per spegnere un incendio divampato in località Portella Caterina, a Lucca Sicula in provincia di Agrigento. L'equipaggio si è diretto nella zona colpita dalle fiamme che avevano un fronte di 200 metri. Grazie a 14 sganci in cui sono stati rilasciati circa 10mila litri di acqua, l'equipaggio dell'Aeronautica militare è riuscito a domare l'incendio.

Si tratta del primo intervento operativo dell'Aeronautica militare in seno alla campagna antincendi boschivi 2018 per la Regione Sicilia per la quale la Difesa ha messo a disposizione alcuni assetti delle forze armate.