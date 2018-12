L'incendio di balle di plastica alla Ekot, analisi dell'Arpa e studio dei filmati di videosorveglianza

Dopo 12 ore le balle di plastica andate a fuoco, ieri sera nel piazzale esterno dell'impresa "Ekot", bruciano ancora. L'incendio è stato domato dai pompieri del comando provinciale che hanno trascorso l'intera notte nella zona industriale di Agrigento, in contrada San Benedetto, in territorio di Aragona. Attualmente, i vigili del fuoco sono impegnati nelle cosiddette operazioni di "raffreddamento" per evitare cioè che qualche tizzone interno alle balle semidistrutte possa far riesplodere il rogo.

I rilievi dell'Arpa

Già in nottata, i carabinieri della stazione di Aragona - che si stanno occupando delle indagini - hanno fatto intervenire l'Arpa che ha effettuato i propri rilievi tecnici. Non c'è ancora certezza, si attendono gli esiti, ma sembra verosimile che il gigantesco rogo abbia fatto sprigionare - trattandosi di plastica - diossina. L'accaduto viene monitorato, con attenzione, anche dall'associazione ambientalista "MareAmico".

Le indagini dei carabinieri

I militari dell'Arma, già in nottata, hanno controllato i filmati delle telecamere di video sorveglianza. Impianti che però, a quanto pare, non avrebbero ripreso nulla di particolare: nessun movimento sospetto, nessuna presenza anomala. C'era però, del resto, troppo buio. L'inchiesta sull'incendio che ha distrutto le balle di plastica - materiale recuperato dalla raccolta differenziata - si sta muovendo dunque su un fronte di 360 grandi, senza nulla escludere. Nemmeno l'ipotesi che quel rogo possa essere stato un segnale ai danni di un'impresa che è stata rilevata, da un giovane imprenditore, soltanto da pochissimo tempo. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento oltre che, appunto, i militari dell'Arma della stazione di Aragona che sono territorialmente competenti.

La solidarietà di Libero Futuro Agrigento

"Ieri sera, il socio di 'Libero Futuro Agrigento' (associazione antimafia e antiracket Libero Grassi Onlus) Giuseppe Gaglio ha subito un gravissimo atto incendiario nella zona industriale di Agrigento. Il presidente Gerlando Gibilaro e tutti i soci e gli iscritti esprimono - hanno scritto in una nota stampa - sincera solidarietà all'imprenditore Giuseppe Gaglio e nel frattempo rinnovano fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura affinché i responsabili di questo gravissimo atto siano presto assicurati alla giustizia. Gli imprenditori onesti devono essere incoraggiati nella loro attività economica che deve essere svolta libera da condizionamenti o ricatti - prosegue la nota stampa firmata dal presidente dell'associazione Gerlando Gibilaro - . L'associazione 'Libero Futuro Agrigento', che già da alcuni anni sostiene gli imprenditori che si vogliono liberare dal ricatto e dall'oppressione malavitosa, continuerà a stare vicino a Giuseppe Gaglio e non mancherà di costituirsi parte civile nei processi contro i responsabili".