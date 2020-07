Fiamme devastano Giokolandia, salvato un gattino in extremis: ecco le immagini

Pe i titolari di Giokolandia è tempo di fare la la conta dei danni causati dall’incendio che ha parzialmente devastato il parco giochi di Aragona. Dopo circa quattro mesi di chiusura, la ludoteca di via Rosario Livatino si stava preparando alla riapertura con l’inaugurazione della stagione fissata per venerdì prossimo. Secondo quanto appreso, il proprietario aveva lasciato l’immobile pochi minuti prima dell’incendio.

Scoppia l'incendio a Giokolandia: le fiamme altissime distruggono le attrezzature del parco giochi

„ Scoppia l'incendio a Giokolandia: le fiamme altissime distruggono le attrezzature del parco giochi “



Il rogo ha divorato l’area tecnica della struttura, inceneriti anche gli impianti di climatizzazione mentre fortunatamente, le fiamme non avrebbero compromesso la staticità dell’immobile e, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Anche gli interni del locale non hanno subito gravi danni. Nessun problema invece per l’ampia area esterna delle giostre gonfiabili. Durante le concitate operazioni di spegnimento, un gattino è stato salvato dal rogo e di lui, adesso, se ne occupano gli stessi proprietari del parco giochi.