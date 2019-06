Fuoco davanti al cancello di casa di un pensionato, è stato appiccato?

Fuoco davanti al cancello carrabile di un edificio, a Zingarello, di proprietà di un pensionato settantacinquenne. Del caso si stanno già occupando i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè.

Le fiamme si sono sviluppate davanti al cancello carrabile di un edificio di proprietà di un pensionato di 75 anni. L’incendio si è auto estinto e non c’è stato bisogno dell’intervento dei pompieri. Sul posto si sono però portati i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè che hanno avviato le indagini per appurare se quell’incendio sia stato la conseguenza di un rogo di sterpaglie o se invece è stato appositamente appiccato. Servirà del tempo e il progredire delle indagini, naturalmente, per fare chiarezza.