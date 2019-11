Fuoco ad uno stabilimento balneare, si tratta di un corto circuito?

Le fiamme hanno avvolto uno stabilimento balneare. Il fatto, è accaduto, nella tarda mattina di oggi. Il rogo ha devastato un chiosco di Mollarella, a Licata. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata ed i carabinieri.

Verosimilmente l'incendio è scoppiato per cause accidentali, forse un corto circuito. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. I pompieri stanno agendo per limitare il più possibile i danni. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire quanto accaduto.