Brucia il divano e le fiamme danneggiano la casa: è mistero sulla natura dell'incendio

La matrice non è chiara. Non risultava esserlo stanotte e neanche adesso. L'ipotesi investigativa privilegiata dai carabinieri è però quella di un incendio doloso: verosimilmente appiccato da qualcuno. Servirà però del tempo, e servirà lasciare progredire le indagini, per avere piena certezza di quella che al momento è solo, appunto, un'ipotesi investigativa. Le fiamme, stanotte, hanno danneggiato - e anche pesantemente - gli interni di un'abitazione di via Bixio a Castrofilippo.

Erano le 23,21 quando la segnalazione veniva raccolta dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. A Castrofilippo veniva subito "dirottata" una squadra dei pompieri del distaccamento di Canicattì. Vigili del fuoco che - per avere la meglio sulle fiamme e per mettere tutto in sicurezza - sono rimasti al lavoro fino a dopo l'una e trenta. Sul posto, anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

Le fiamme, stando a quanto filtra dal fitto riserbo, sono divampate - e hanno incenerito - dal divano. E sarebbe proprio questo particolare a far ipotizzare una possibile matrice dolosa. Il fumo, denso, ha naturalmente subito "riempito" i locali della residenza che era regolarmente abitata. Pare però che il padrone di casa quando l'incendio è divampato non fosse all'interno.

I carabinieri, a quanto pare, hanno anche cercato d'appurare se vi fossero o meno dei segni di effrazione alla porta o in qualche finestra. Nessuna ipotesi, nemmeno quella accidentale, viene, di fatto, almeno per il momento, categoricamente esclusa.