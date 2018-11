Divampa l'incendio in una vecchia casa e si teme il peggio, corsa contro il tempo per i soccorsi

Divampa un incendio all'interno di una vecchia abitazione di vicolo Ortolani, nei pressi di piazza Ravanusella e si teme il peggio. Sono state ore concitate quelle della scorsa notte, nel centro storico di Agrigento. A raccogliere l'Sos sono stati i vigili del fuoco che, immediatamente, si sono precipitati. Il rogo risultava essere vasto, motivo per il quale dal comando provinciale di Villaseta è stato anche mandato un "ricalzo".

I pompieri, naturalmente, per prima cosa si sono accertati che all'interno dell'abitazione - un immobile di due piani - non vi fosse nessuno. Non è stato semplice - ecco perché si è temuto il peggio -, ma per fortuna la casa era vuota: non c'era nessuno anche se, pare, che, normalmente, la residenza fosse abitata da degli extracomunitari. Sul posto, anche i carabinieri e i poliziotti della sezione "Volanti".

Dell'accaduto si stanno adesso occupando i militari dell'Arma. Non è escluso - ma non ci sono certezze al riguardo - che magari qualcuno, in malo modo, abbia cercato di riscaldarsi e dunque è divampato l'incendio. Così come non è escluso che possa essere stato anche un gesto mirato. Spetterà alle indagini dei carabinieri, che al momento risultano ancora in fase iniziale, stabilire cosa sia effettivamente successo nella vecchia casa di piazza Ravanusella.

I vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore prima di mettere tutto in sicurezza. Gravissimi i danni subiti dallo stabile.