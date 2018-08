Divampa incendio in un canneto, le fiamme distruggono un deposito sotto sequestro

Divampa l’incendio in un canneto e le fiamme riescono ad arrivare ad un deposito dove era sistemato del materiale di plastica, appartenente ad un’impresa chiusa da tempo, posto sotto sequestro. E’ accaduto ieri, a metà mattinata, nei pressi di via Olimpo, che è una perpendicolare di viale Emporium, ad Agrigento.

L’alta colonna di fumo nero ha richiamato l’attenzione di qualcuno degli abitanti della zona che hanno lanciato l’allarme. Sono state diverse, infatti, le telefonate arrivate alle centrali operative dei soccorritori. Sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, gli uomini del corpo Forestale e gli agenti della sezione “Volanti” della Questura.

Nessun dubbio, per i poliziotti, sul fatto che l’incendio sia arrivato al deposito – dove erano sistemate delle tubature in polietilene – a causa delle fiamme appiccate al vicino canneto. Bruciando plastica si sono sollevate, dunque, delle altissime colonne di fumo nero. I pompieri e gli uomini della Forestale hanno faticato non poco prima di riuscire ad avere la meglio sui diversi fronti del rogo. Solo in tarda mattinata, è stato domato l’incendio del canneto e quello del deposito dell’impresa sequestrata. E soltanto allora, l’allarme è, di fatto, rientrato.

I poliziotti della sezione “Volanti”, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare – laddove possibile – di identificare il piromane. Non è escluso, viste le alte temperature, che la scintilla iniziale sia potuta divampare anche a causa di una cicca di sigaretta gettata maldestramente sul ciglio della strada. Dal punto dell’innesco, in poi, le fiamme hanno trovato – anche grazie alla presenza di sterpaglie e rovi - terreno fertile e sono dunque arrivate fino al deposito dell’impresa chiusa da diversi anni.

I danni al deposito, sequestrato appunto da anni e anni, sono stati ingenti. Nella tarda mattinata di ieri, non risultavano essere ancora esattamente quantificati, ma di certo erano economicamente importanti. Il materiale plastico custodito sarebbe andato, infatti, quasi del tutto distrutto.