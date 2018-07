Brucia il boschetto di via Dante, in azione le squadre della Forestale

Di nuovo fuoco. E' il boschetto di via Dante, questa volta, a bruciare. Sul posto - dopo aver raccolto l'Sos lanciato da diversi cittadini - si sono precipitate le squadre della Forestale. A complicare le operazioni di circoscrizione delle fiamme e dunque di spegnimento è il vento.

In via Dante anche i carabinieri che hanno naturalmente avviato la perlustrazione e le indagini. Pochi i dubbi sulla matrice dolosa del rogo. A segnalare l'emergenza incendio in via Dante anche, secondo quanto annuncia su Facebook, il consigliere comunale Marcella Carlisi. Le squadre boschive dei vigili del fuoco sono invece, al momento, impegnati sotto San Calogero bianco.

