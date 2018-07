L'incendio al bosco della statale 640, Legambiente: "Aiutate ad identificare i piromani"

Pesanti danni alla vegetazione, alla variegata fauna e gravi effetti sulla stabilità dei versanti. Il circolo "Rabat" di Legambiente, stanotte, ha lanciato - dopo aver spiegato cosa ha determinato l'incendio sul colle di Agrigento, nel versante Nord-Est, - un appello ai cittadini: "Invitiamo a fornire indicazioni utili per determinare le cause che hanno innescato l'incendio e per identificare gli eventuali responsabili".

L'incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di ieri è stato completamente domato dopo le 19,30 circa. Ingenti - per come sottolinea il circolo "Rabat" di Legambiente - i danni al boschetto e alla vegetazione ripariale presente lungo il fiume Akragas. Le fiamme si sono inoltre spinte oltre la strada statale 640 interessando il boschetto presente a Sud della contrada Mendolito. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico anche per favorire le operazioni di spegnimento che hanno visto impegnati un elicottero del corpo Forestale e due canadair. Numerosi inoltre i mezzi di soccorso a terra: corpo Forestale, vigili del fuoco, Anas, Protezione civile, polizia, carabinieri, polizia provinciale.

Legambiente ha puntato l'attenzione sulla stabilità dei versanti: "Va sottolineata l’eccellente azione che la vegetazione presente sui versanti argillosi del colle di Agrigento esercita sul dissesto idrogeologico, frenando notevolmente l’azione erosiva esercitata dalle acque. Ricordiamo che oltre ai notevoli danni alla flora, alla fauna ed al territorio, tali azioni comportano un notevole dispendio economico che ricadrà sulla collettività - aggiungono, nel tentativo di sensibilizzare alla denuncia, dal circolo 'Rabat' - . Pertanto invitiamo tutti a vigilare sul nostro territorio segnalando qualsiasi comportamento anomalo in modo da scongiurare il verificarsi di altri incendi, contribuendo così a preservare il nostro patrimonio di biodiversità e a proteggere noi stessi".