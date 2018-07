Brucia il bosco fra contrada Mosella e la rotonda San Pietro: chiusa la statale 640

Brucia l'area boschiva fra lo svincolo per contrada Mosella e la rotonda San Pietro, estendendosi anche al boschetto che sorge a valle della via Papa Luciani. Chiusa, in entrambi i sensi di marcia, la porzione non raddoppiata della statale 640: la "Strada degli scrittori".

Quattro le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale che sono già all'opera per cercare di circoscrivere, in quelle che sono aree impervie, le alte fiamme. L'incendio è di vastissime proporzioni: bruciano gli alberi - il boschetto - che sorge su entrambi i costoni della statale fino alla Rupe Atenea.

Sono intervenuti anche i canadair per cercare di evitare la distruzione dell'area verde, in mezzo alla quale passa la statale 640.

A complicare le operazioni di spegnimento è il vento di Maestrale.

In via precauzionale, ossia per evitare incidenti, entrambe le carreggiate della statale 640 sono state sbarrate alla circolazione stradale. Sul senso di marcia per Caltanissetta, la strada è stata chiusa con un'autovettura dei carabinieri. Sull'opposto senso di marcia invece c'è una macchina della Forestale. Al lavoro anche le squadre dell'Anas.